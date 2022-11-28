Доцент Капранова объяснила, почему поддержка Киева будет обходиться Брюсселю всё дороже

Москва, , 20:45 — REGNUM В борьбе за помощь б. УССР и противостояние России Европа продемонстрировала единство, упорство и готовность нести огромные затраты, и это продолжится дальше, однако масштабы помощи могут измениться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявила доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Людмила Капранова. Так она прокомментировала прогнозы Guardian о том, что Запад может перестать поддерживать киевский режим.

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«Жестокое экономическое давление станет проверкой устойчивости Европы в 2023 году, — сказала Карпанова. — Растут опасения, что реорганизация глобальной энергетической системы, американский экономический популизм и геополитические разногласия в перспективе угрожают конкурентоспособности Европейского союза и стран, не входящих в него, включая Великобританию. Большие опасения вызывает энергетический кризис. Цены на газ в шесть раз превышают их средние долгосрочные показатели. Кроме того, в 2023 году газовые хранилища Европы нужно будет снова заполнять, причем без трубопроводного российского газа. В 2022 году энергетический кризис может вызвать более 100 000 дополнительных смертей пожилых людей по всей Европе».

По ее словам, на фоне энергетического кризиса конфликт на территории б. УССР выявил уязвимость европейской бизнес-модели: европейские промышленные предприятия, особенно немецкие, полагались на обильные поставки энергии из России, а компании также стали более зависимыми от Китая как от конечного рынка.

«Все это усугубляется экономическим национализмом США. Закон [президента США] Джо Байдена о снижении инфляции предусматривает выделение 400 миллиардов долларов на энергетику, производство и транспорт. Во многом эта схема напоминает промышленную политику, которую Китай проводил десятилетиями. Действия США и Китая становятся всё более интервенционистскими и протекционистскими, — сказала Карпанова. — Потеря инвестиций сделает Европу беднее и может снизить ее экономическую мощь. По сравнению с докризисной траекторией ВВП у Европы худшие результаты, чем у любого другого экономического блока. Из 100 самых крупных по уровню капитализации компаний мира только 14 являются европейскими».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что трудно контролируемая инфляция на данный момент является наиболее серьезным вызовом для западных стран и особенно для государств ЕС.