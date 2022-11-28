Сенатор Карасин: русофобская кампания была просчитана до спецоперации

Москва, , 15:21 — REGNUM Русофобская кампания была тщательно продумана и просчитана до начала специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, об этом заявил сенатор Григорий Карасин.

Григорий Карасин Gospmr.org

«Русофобская кампания была продумана и тщательно просчитана задолго до начала специальной военной операции. Последняя лишь послужила спусковым крючком для начала русофобской вакханалии, на который нажали США и подконтрольный им Евросоюз», — сказал Карасин в ходе круглого стола в Совфеде.

Русофобские заявления «стали неотъемлемой частью риторики правящих кругом многих государств-членов НАТО», не говоря уже о Киеве, констатировал парламентарий.

Читайте развитие сюжета: Сенатор Косачёв предложил меры борьбы с русофобией и этноцидом