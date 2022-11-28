Экономист Мастеров объяснил, чего боится Запад, не желая отказываться от поддержки киевского режима

Москва, , 18:35 — REGNUM Трудно контролируемая инфляция на данный момент является наиболее серьезным вызовом для западных стран и особенно для государств ЕС и рискует крайне негативно повлиять как на потребительский спрос, так и на производство и деловую активность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал прогнозы западных аналитиков (в частности экспертов из Guardian) о том, что чем хуже будет становиться экономическое положение Запада, тем более скудной будет становиться его помощь киевскому режиму.

Флаг ЕС bob

«Западу действительно грозят серьезные экономические трудности, — согласился Мастеров. — При этом, чем холоднее будет зима, тем сильнее может обостриться проблема дефицита энергоресурсов, тем сильнее будет его влияние на инфляцию и тем тяжелее будут последствия инфляционного давления как на производственный сектор, так и на население и потребительский спрос. Трудно контролируемая инфляция на данный момент является наиболее серьезным вызовом для западных стран и особенно для стран ЕС и рискует крайне негативно повлиять как на потребительский спрос, так и на производство и деловую активность».

В этих условиях, как пояснил экономист, все большая часть населения вынуждена тратить свои доходы и сбережения на еду и жилищно-коммунальные услуги, отказываясь при этом от значительной части покупок и услуг. Кроме того, все больше предприятий оказываются в ситуации, когда необходимо либо работать себе в убыток, не покрывая все более растущую себестоимость производства и логистики, либо поднимать цены до такого уровня, при котором очень немного потребителей смогут себе позволить приобретать соответствующую продукцию или услуги.

«Вместе с тем следует учитывать, что Запад — это не только европейские страны, которые могут столкнуться с более тяжелыми последствиями энергетического кризиса, чем, например, США, — призвал не забывать Мастеров. — Кроме того, и в самих европейских странах влияние кризиса может оказаться неоднородным — какие-то государства (Германия, Эстония, Литва), могут пострадать сильнее, другие (Франция, Испания) — в меньшей степени. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что влияние экономических трудностей окажется настолько существенным, что вынудит западные страны отказаться от помощи [б. УССР]. Такой отказ видится вероятным лишь в том случае, когда эта помощь не будет иметь соответствующего геополитического эффекта для западных стран».

В то же время он подчеркнул, что антироссийские санкции действительно привели к появлению ряда сложностей, в том числе к потере прибыли для существенной части западных компаний вследствие утраты российского рынка сбыта и соответствующих логистических трудностей и издержек.

«Все это обострило уже имеющиеся проблемы и противоречия, серьезно ухудшило макроэкономическую ситуацию и крайне усложнило ситуацию с инфляцией, в результате чего практически все отрасли экономики и население западных стран столкнулись с беспрецедентным инфляционным давлением, — сказал Мастеров. — Вместе с тем кризис, вызванный ситуацией на территории б. УССР, имеет принципиальное геополитическое значение, затрагивающее соответствующие сферы влияния для ведущих западных политических и экономических кругов в разных частях мира. От его итогов будут зависеть не только геополитические, но и экономические последствия — в том числе для крупных западных транснациональных корпораций. В этих условиях отказ от помощи б. УССР может также повлечь за собой негативные как политические, так и социально-экономические последствия для западных стран и их правящих кругов, обострив существовавшие и до данного кризиса проблемы и противоречия».

Поэтому, как полагает Мастеров, несмотря на соответствующие экономические и социальные издержки, страны Запада будут и далее оказывать консолидированную помощь Киеву.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что европейские страны скоро встанут перед выбором: спасать свою экономику или тратить деньги на помощь б. УССР.