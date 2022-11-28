Турция нанесла удары по сирийскому городу Телль-Тамер
Турецкие военные обстреляли окрестности города Телль-Тамер — СМИ
Тель-Тамер,
28 ноября 2022, 15:19 — REGNUM Турецкие войска обстреляли окрестности города Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в Сирии, сообщает агентство SANA.
Турция
Иван Шилов © ИА REGNUM
Согласно полученной информации под обстрел попали поселки Телль-эль-Лабан и Эль-Козейлия. Есть пострадавшие среди местных жителей.
Напомним, ранее Турция и формирование сирийской вооруженной оппозиции нанесли ракетно-минометные удары по селениям Эз-Зухейрия и Харраб-Рашак. Обстрелу также подвергся север провинции Ракка.
История вопроса
До недавнего времени внешняя политика страны строилась на трех геополитических приоритетах: интеграция с Западом и стремление присоединиться к Европейскому союзу, активная работа на Ближнем Востоке через курдскую проблематику, членство в НАТО.
После попытки военного переворота в 2016 году, Анкара пересмотрела вектор внешней политики. Летом 2019 года в Турцию прибыла первая партия российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». США уже оценили эту сделку как недружественный шаг.
Геополитические амбиции Турции вписываются в концепцию Тюркского совета, официально основанного в 2009 году. Он предполагает объединить все тюркоязычные страны региона, вслед за уже вступившими государствами — Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Азербайджаном и самой Турцией.