Сирия, 28 ноября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Турецкие войска обстреляли окрестности города Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в Сирии, сообщает агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Согласно полученной информации под обстрел попали поселки Телль-эль-Лабан и Эль-Козейлия. Есть пострадавшие среди местных жителей.

Напомним, ранее Турция и формирование сирийской вооруженной оппозиции нанесли ракетно-минометные удары по селениям Эз-Зухейрия и Харраб-Рашак. Обстрелу также подвергся север провинции Ракка.