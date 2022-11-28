Рогов усомнился, что на территории б. УССР погибли только 1200 наёмников из Польши

Мелитополь, , 15:16 — REGNUM Сообщения СМИ Польши о том, что на территории б. УССР с начала специальной военной операции ВС РФ погибли только 1200 польских наёмников являются явно заниженными. Об этом 28 ноября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Наёмники Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США - Великобритания

Как отметил Рогов, слова которого приводит ТАСС, такие цифры являются явно несоответствующими действительности, так как число только количество ликвидированных иностранных наёмников в Запорожье, без учёта боевых действий, составляет более тысячи, а среди них примерно половина — это были граждане Польши.

«Если мы возьмем боевые действия в районах Гуляйполя, Орехова, Каменского, Времевского выступа и еще добавим Харьковское направление — на запорожском и харьковском направлениях поляки доминируют по количеству наемников, воюющих со стороны режима Зеленского — явно количество 1200 безвозвратных потерь занижено», — сказал он.

При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» предположил, что, вероятно, в данный момент общество Польши готовят к пониманию того, что за Восточные Кресы нужно будет отдать немалую цену.

«Поэтому начали дозировано предоставлять данные, потери начали легализовывать. До последнего времени потерь не было», — пояснил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что в Херсонской и Запорожской областях обнаружено множество тайников с оружием и боеприпасами, сделанных бандеровцами и военнослужащими ВСУ. Обследование территории проводят чеченские подразделения в зоне ответственности от города Каховка до Энергодара.