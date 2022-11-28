Москва, 28 ноября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Все Всероссийские проверочные работы, проводимые в российских школах, не планируется переводить в компьютерный формат из-за ряда факторов. Об этом заявил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школе

По его словам, ВПР по ряду предметов в компьютерном формате показало хорошие результаты в части объективности их оценивания и было в целом положительно воспринято участниками и педагогами. Однако перевести в компьютерный формат все ВПР не планируется, поскольку это повлекло бы ряд сложностей, в числе которых — отказ от заданий с развернутым ответом в ВПР по математике.

Помимо этого, Станченко отметил, что в 2022 году были впервые проведены отдельные ВПР для классов с углубленным изучением математики, в которых приняли участие более 260 школ.

Он подчеркнул, что уже к весне 2023 года будет разработан вариант ВПР для классов с углубленным изучением физики.