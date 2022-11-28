Москва, , 15:10 — REGNUM Совфед уже 30 ноября может рассмотреть вопрос об освобождении Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты. Об этом сообщил сенатор Анатолий Артамонов.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

По его словам, в верхней палате парламента ждут представления главы государства об освобождения Кудрина с поста главы Счётной палаты, пишут РИА Новости. Представление могут рассмотреть на очередном заседании в среду, 30 ноября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кандидатура первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова («Единая Россия») рассматривается на пост главы Счетной палаты. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на ряд источников.

Ранее также сообщалось, что Кудрин до конца 2022 года покинет должность главы Счетной палаты и перейдёт на работу в компанию «Яндекс».

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