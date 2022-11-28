Гавайи, США, 28 ноября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Извержение вулкана Мауна-Лоа произошло на Гавайских островах, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Boaworm Извержение вулкана

Вулкан активизировался 27 ноября в 23:30 по местному времени.

«На данный момент лава находится в границах кратера. Угрозы того, что она сойдет и подвергнет опасности жизни жителей населенных пунктов у подножья вулкана, нет», — говорится в заявлении Геологической службы США.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Шивелуч на Камчатке проявляет чрезвычайную активность, что свидетельствует о подготовке к мощному извержению.

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