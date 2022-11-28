Бишкек, , 15:09 — REGNUM С 2023 года Киргизия станет одним из участников новой схемы торговли развивающихся стран — республика получит возможность экспортировать свои товары в Британию по нулевым или сниженным таможенным тарифам. Об этом заявил советник по торговой политике Министерства иностранных дел Великобритании Фабиан Хартвелл.

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По словам чиновника, для того, чтобы иметь эти преференции, республика будет обязана соблюдать права человека, не причинять вред окружающей среде, демонстрировать достаточную борьбу с коррупцией и неукоснительно выполнять другие требования британских властей.

«Мы пока не смотрим на ситуацию с правами человека в Киргизии. Но в случае нарушений — будем пересматривать условия участия республики в схеме торговли развивающихся стран», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2016 года Европейский союз одобрил включение Киргизии в программу «Всеобщая схемы преференций» («ВСП +»), которая предоставила местным экспортёрам возможность поставлять в страны ЕС около 6 тысяч видов продукции по нулевой таможенной ставке.

Отметим, что требования, предъявляемые к экспортерам в рамках «ВСП + «, включают в себя не только соответствие техрегламентам Евросоюза, но и полное выполнение страной-партнёром обязательств по соблюдению прав человека, эффективному управлению, трудовым и экологическим стандартам.