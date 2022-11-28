Оренбург, 28 ноября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Россия, несмотря на сложности в международной торговле в течение последних лет, остаётся стратегическим партнёром Казахстана. Об этом 28 ноября заявил вице-премьер республики, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в рамках форума сотрудничества двух стран проходящего в Оренбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Несмотря на глобальные сдвиги, Российская Федерация для Казахстана была и осталась стратегическим торгово-экономическим партнёром», — сказал вице-премьер.

Жумангарин отметил, что объём товарооборота между двумя государствами по итогам 2021 года составил $24,6 млрд, что больше на 31,2%, чем в 2020 году. Подобная динамика продолжается и в 2022 году: по итогам десяти месяцев объём торговли между РФ и Казахстаном достиг $18,4 млрд, или на 5% больше, чем годом ранее.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 ноября прибыл в Москву с официальным визитом. Он отправился в Россию на следующий день после инаугурации в связи с переизбранием на пост президента.