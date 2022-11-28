Создатель пистолета Лебедева удостоен ордена «За военные заслуги»
Конструктору Дмитрию Лебедеву вручили орден «За военные заслуги»
Москва,
28 ноября 2022, 15:08 — REGNUM Ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода Дмитрий Лебедев награждён орденом «За военные заслуги». Награду ему в торжественной обстановке вручил президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».
Пистолет Лебедева
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Ордена Лебедев удостоен «за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной техники и вооружения, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд». В частности, он разработал основные технические решения пистолета Лебедева компактного ПЛК и модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1. Все они успешно выдержали государственные испытания и были приняты на вооружение.
В концерне добавили, что что поставки пистолетов Лебедева включены в гособоронзаказ.
Как сообщало ИА REGNUM, пистолет Лебедева ПЛК пришёл на замену «морально устаревшего пистолета Макарова советской разработки», который используют сотрудники МВД России.
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Государственные награды являются высшей формой поощрения за заслуги перед обществом и государством в области обороны, экономики, науки, просвещения, искусства, поддержания правопорядка и т.п.
Государственные награды обычно представляют собой ордена, медали и другие почётные знаки, а также почётные звания и премии. Вручение государственных наград производится должностными лицами государства или воинскими начальниками уровня, соответствующего категории награды. Высшие награды государства обычно вручает высшее должностное лицо.
В Российской Федерации решение о награждении государственными наградами принимает президент страны по представлению Комиссии по государственным наградам. Вручение государственных наград производит президент Российской Федерации лично, или другие должностные лица государства по его поручению. Награды вручаются по возможности в торжественной обстановке. Государственные награды умерших или награждённых посмертно вручаются для хранения супругам или родственникам награждённого.