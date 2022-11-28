Москва, 28 ноября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода Дмитрий Лебедев награждён орденом «За военные заслуги». Награду ему в торжественной обстановке вручил президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

Aazbeszt Пистолет Лебедева

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Ордена Лебедев удостоен «за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной техники и вооружения, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд». В частности, он разработал основные технические решения пистолета Лебедева компактного ПЛК и модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1. Все они успешно выдержали государственные испытания и были приняты на вооружение.

В концерне добавили, что поставки пистолетов Лебедева включены в гособоронзаказ.

Как сообщало ИА REGNUM, пистолет Лебедева ПЛК пришёл на замену «морально устаревшему пистолету Макарова советской разработки», который используют сотрудники МВД России.

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