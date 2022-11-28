Херсон, 28 ноября 2022, 15:08 — REGNUM В Херсонской и Запорожской областях обнаружено множество тайников с оружием и боеприпасами, сделанных бандеровцами и военнослужащими ВСУ. Обследование территории проводят чеченские подразделения в зоне ответственности от города Каховка до Энергодара. Об этом сообщил 28 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам чеченского лидера, зона ответственности подразделений, которыми руководит заместитель начальника управления Росгвардии по ЧР Султан Рашаев, — это 150 км. При проверках чеченские бойцы проверяют документы у местных жителей, выявляют диверсантов, обнаруживают схроны с вооружением.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамзан Кадыров заявил, что результатом СВО является полное уничтожение проявлений сатанизма (шайтанов, бандеровцев, нацистов).
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