Херсон, 28 ноября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Херсонской и Запорожской областях обнаружено множество тайников с оружием и боеприпасами, сделанных бандеровцами и военнослужащими ВСУ. Обследование территории проводят чеченские подразделения в зоне ответственности от города Каховка до Энергодара. Об этом сообщил 28 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.

Https://62.мвд.рф/ Оружие из тайника

По словам чеченского лидера, зона ответственности подразделений, которыми руководит заместитель начальника управления Росгвардии по ЧР Султан Рашаев, — это 150 км. Чеченские бойцы проверяют документы у местных жителей, выявляют диверсантов, обнаруживают схроны с вооружением.

«Наши воины проверяют документы у жителей, выявляют скрывающихся диверсантов, переброшенных сюда из города Херсона, а также находят в населённых пунктах схроны с оружием и боеприпасами. Счёт уже идёт на десятки тайников, в которых бандиты припрятали пулемёты, разовые гранатометы, автоматы, выстрелы к гранатомётам и многое другое», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамзан Кадыров заявил, что результатом СВО является полное уничтожение проявлений сатанизма (шайтанов, бандеровцев, нацистов).