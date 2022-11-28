Москва, 28 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Американская сторона «сняла с содержания» Евросоюз в лице предпринимательской сферы. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Duma.gov.ru Дмитрий Медведев

«Вот и верь после этого [предательства экономических интересов Евросоюза со стороны США] богатым покровителям. Раз — и сняли Европу с содержания. Обошлись как с уличной девкой», — написал Медведев.

По его словам, можно «решительно порвать с неверными и нечистыми на руку половыми (пардон, экономическими) партнёрами и гордо начать новую свободную личную жизнь», а также строить эту жизнь «самостоятельно и независимо. Но вряд ли у европейских стран хватит на это решительности. Да и тестостерона уже маловато».

Медведев также подчеркнул, что о гендерной принадлежности «обоих партнёров (США и старушки Европы)» стоит умолчать, «исходя из политкорректности».