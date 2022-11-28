Будапешт, 28 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Европарламент мотивирован левыми идеологическими установками, а Еврокомиссия не демонстрирует единого руководства. Такое мнение высказал в интервью венгерской газете Magyar Nemzet официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

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По его словам, у Евросоюза «нет настоящего руководства», а его институты функционируют не так, как задумывали его основатели, что, в частности, проявилось в ошибочной санкционной политике, а также при выстраивании отношений Брюсселя с консервативно настроенными Венгрией и Польшей.

Ковач напомнил, что ЕС намеревался с помощью санкций против России добиться урегулирования конфликта в б. УССР, а теперь Европарламент и Еврокомиссия не могут признать, что сделать это не удалось. Брюссель также пытается постоянно оказывать давление на не согласные с его мнением страны ЕС и шантажировать их — в частности, речь идёт о Венгрии, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европарламент ненавидит венгерское правительство из идейных соображений, так как большинство евродепутатов составляют левые.

Напомним, что в середине сентября Еврокомиссия предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии «механизм условности», что подразумевает заморозку около €7,5 млрд финансирования ЕС для Будапешта. При этом Венгрия сама поддерживает санкции против России.