Женева, Швейцария, , 15:05 — REGNUM Пентагон давно ведёт военно-биологическую деятельность за пределами США, Россия не раз указывала на это, сообщил 28 ноября российский постпред при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

Геннадий Гатилов Gup.ru

Он указал, что Москва «открыто предъявляла претензии и выражала обеспокоенность» уже «на протяжении длительного времени».

Эта деятельность ведётся «при самом непосредственном содействии и участии» Пентагона «в лабораториях за пределами американской территории». Такие лаборатории существуют в том числе на территории бывшего советского пространства — вблизи границ России.

На свои требования к США дать разъяснения Москва не получает ответа. Но в этом молчании есть косвенное подтверждение, что США занимаются такой деятельностью, отмечает российский дипломат.