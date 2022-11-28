Брюссель, 28 ноября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Акция протеста провели в Брюссели сотни бельгийских полицейских с требованием ужесточить реакцию государства на насилие по отношению к правоохранителям, а также улучшить условия их труда. Об этом 28 ноября сообщает РИА Новости.

Протест

Отмечается, что сотрудники полиции вышли на демонстрацию в гражданской одежде с плакатами соответствующего содержания, символикой профсоюза и свистками.

Также указывается, что протестная акция началась около Северного вокзала в Брюсселе, рядом с местом, где недавно в ходе нападения мужчины с ножом на патруль погиб 29-летний полицейский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Шанхае при освещении студенческих протестов против антикоронавирусных мер был задержан полицией журналист британской BBC Эд Лоуренс.