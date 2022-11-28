Ряд стран НАТО хочет сотрудничать с Китаем

Пекин, , 15:03 — REGNUM С политическим курсом Североатлантического альянса (НАТО) в отношении Китая не согласны страны-члены оборонного блока, сообщает газета Politico.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее на саммите в Мадриде союзники по оборонному блоку признали, что Китай «бросает вызов их общим интересам, безопасности и ценностям».

Обозреватель газеты Politico пишет, что США, с одной стороны, пытаются использовать НАТО для сдерживания Пекина. С другой стороны, некоторые страны, включая Венгрию, настроены на сотрудничество с Китаем, а другие члены альянса не хотят чрезмерного противостояния с Китаем.

Уверена в общих военных стратегиях Вашингтона и Североатлантического альянса постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит.

«Я вижу их колоссальное сходство», — заявила Джулианна Смит в интервью Politico.

Сохранение экономических связей с Китаем также входит в интересы многих государств НАТО, считает обозреватель газеты Politico.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны блока проанализировать зависимость альянса от Китая.

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