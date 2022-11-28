Канберра, 28 ноября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка США «Миссисипи» достигла берегов Австралии. Здесь на военной базе экипаж субмарины планирует «передохнуть» перед выполнением задач по охране Индо-Тихоокеанского региона, сообщил глава минобороны Австралии Ричард Марлз.

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«Пребывание в Западной Австралии предоставит тем, кто находится на борту, очень необходимую передышку, пока они продолжают обеспечивать безопасность и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе», — цитирует министра обороны RT.

Напомним, в сентябре 2021 года был подписан документ о трехстороннем партнерстве между Австралией, Великобританией и США в сфере безопасности — AUKUS. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о попытках вовлечь в этот блок Новую Зеландию, Канаду и Японию.