Москва, 28 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Американская экономика создаёт условия для быстрой интеграции европейских компаний, что нарушает экономические интересы Евросоюза. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Duma.gov.ru Дмитрий Медведев

«Чем дальше, тем активнее США создают на своей территории условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний. Система субсидий и налоговых льгот побуждает их становиться инвесторами в Новом Свете, забыв об интересах некрасиво стареющей Европы. Которая к тому же в мазохистском исступлении ввела санкции, вероятно, причиняющие ей сладкую боль», — написал Медведев.

По его словам, Вашингтон также поощряет своих клиентов покупать то, что произведено в США, — от электромобилей до ходовых потребительских товаров: «Бизнес есть бизнес, им движет не политическое безумие, намертво охватившее Евросоюз, а собственная выгода».

Медведев подчеркнул, что по причине санкционной войны, объявленной России, компании из Евросоюза видят для себя «всё меньше возможностей нормально работать в собственных странах»: «Российский рынок закрыт. Китайский рынок наглухо забит своими товарами. А вот Америка ждёт подгулявшие европейские компании, улыбаясь всеми своими 32 белыми имплантами и распахнув широкие объятия, в которых сегодня размяк и нежится бизнес Старого Света».