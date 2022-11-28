Москва, 28 ноября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Евросоюз уличил США в «экономической неверности». Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества. Причина — явная экономическая неверность, а порой и демонстративный отказ от выполнения «супружеского долга». Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно «в семью», оказывается, нагло врал своей постылой Европе», — написал Медведев.

По его словам, делиться прибылью Вашингтон «и не думает»: «Наоборот — отнимает у престарелого партнёра последнее и присваивает себе без малейших колебаний».

Медведев подчеркнул, что на мнение европейских союзников Белый дом «демонстративно кладёт известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний».