Путин продлил упрощенный порядок ввоза в Россию агрохимикатов
Путин подписал указ о продлении разрешения на упрощенный ввоз агрохимикатов в Россию
Москва,
28 ноября 2022, 14:53 — REGNUM Указ о продлении на полгода, до 1 июля 2023 года, упрощенного порядка ввоза в Россию агрохимикатов и пестицидов подписал президент РФ Владимир Путин. Документ 28 ноября обнародован на официальном портале правовой информации.
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
В новом указе вносятся изменения в указ от 18 апреля 2022 год, и слова «до 31 декабря 2022 года включительно» заменяются словами «до 1 июля 2023 года».
При этом с конца июня 2021 года завозить на территорию РФ пестициды и агрохимикаты разрешалось только через определенные пограничные пункты пропуска, что было отменено апрельским указом президента России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия высоко оценивает визит президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву, который стал первым зарубежным визитом главы республики после его переизбрания на занимаемый им пост.
История вопроса
Сельское хозяйство, - это отрасль экономики, производящая пищевые продукты и растительное сырьё для промышленности. Оно подразделяется на растениеводство и животноводство.
Переход от присваивающего хозяйства к самостоятельному выращиванию животных и растений произошёл примерно 10-12 тысяч лет назад. С тех пор, до начавшейся в XIX веке научно-технической революции, сельское хозяйство являлось основной отраслью экономики, в которой было задействовано большинство населения.
В настоящее время, благодаря достижениям науки и техники, в развитых странах в сельском хозяйстве заняты менее 10% населения. Из соображений продовольственной безопасности сельское хозяйство существует во всех странах, хотя, теоретически, несколько стран с наиболее развитой сельскохозяйственной отраслью могли бы обеспечить продовольствием весь мир.
Из-за своей специфики сельское хозяйство не может конкурировать в условиях современной экономики, и нуждается в господдержке. Без государственной поддержки может существовать только традиционное сельское хозяйство без применения современных технологий и с крайней бедностью сельского населения. Такое сельское хозяйство ещё сохраняется в некоторых наиболее бедных странах.
В развитых странах предпринимаются такие меры господдержки сельского хозяйства, как льготные кредиты, госзакупки сельхозпродукции, развитие сельскохозяйственной инфраструктуры, бесплатное обучение работников прогрессивным методикам сельхозпроизводства и т.п. Меры господдержки могут составлять доходить до 100% стоимости произведенного в стране сельскохозяйственного продукта.
В настоящее время всё острее становятся экологические проблемы, связанные с сельским хозяйством: Исчезновение лесов, эрозия почв, отравление почв удобрениями и ядохимикатами, загрязнение водоёмов и др.
Перспективным направлением развития сельского хозяйства считается выращивание генно-модифицированных растений и животных, обладающих более высокими качествами и устойчивостью к болезням. Но по вопросу безвредности таких организмов для потребителя в научной среде пока нет общего мнения.