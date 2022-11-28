Путин подписал указ о продлении разрешения на упрощенный ввоз агрохимикатов в Россию

Москва, , 14:53 — REGNUM Указ о продлении на полгода, до 1 июля 2023 года, упрощенного порядка ввоза в Россию агрохимикатов и пестицидов подписал президент РФ Владимир Путин. Документ 28 ноября обнародован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В новом указе вносятся изменения в указ от 18 апреля 2022 год, и слова «до 31 декабря 2022 года включительно» заменяются словами «до 1 июля 2023 года».

При этом с конца июня 2021 года завозить на территорию РФ пестициды и агрохимикаты разрешалось только через определенные пограничные пункты пропуска, что было отменено апрельским указом президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия высоко оценивает визит президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву, который стал первым зарубежным визитом главы республики после его переизбрания на занимаемый им пост.