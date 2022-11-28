Бишкек, 28 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Международная финансовая корпорация (входит в группу Всемирного банка) готова участвовать в проекте по строительству солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт в Киргизии. Об этом заявила региональный менеджер МФК Кассандра Колберт на встрече с заместителем министра экономики Канатом Абдрахмановым.

(сс) American Public Power Association Солнечные батареи

По её словам, корпорация намерена оказать республике помощь в структурировании и реализации сделки государственно-частного партнёрства для энергетического сектора.

«Это позволит повысить надежность электроснабжения благодаря повышению генерирующих мощностей, а также простимулирует экономическое развитие за счёт продвижения частных инвестиций», — отметил замглавы экономического ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в Иссык-Кульской области Киргизии началось строительство первой в стране солнечной электростанции «Тору-Айгыр» мощностью 300 мегаватт.

Первый этап проекта обещает профинансировать Евразийский банк развития, предоставив правительству республики кредит в $40 млн (2 млрд 419 млн рублей).

Отметим, что власти Киргизии несколько лет безуспешно пытаются найти инвесторов, готовых вложить в проекты по строительству гидроэлектростанций $14 млрд (846 млрд 715 млн рублей).