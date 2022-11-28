Правительство России выделит актическим регионам более 2,6 млрд рублей

Москва, , 15:01 — REGNUM Российские регионы Арктики получат более 2,6 млрд рублей на развитие ряда объектов образования, медицины и транспорта. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Правительство продолжает поддерживать развитие регионов Арктики. <…> Подписано распоряжение о распределении свыше двух миллиардов 600 миллионов рублей среди четырех российских субъектов», — сказал Мишустин.

Он отметил, что выделенные средства будут направлены на создание и ремонт объектов образования, спорта и культуры, закупку автобусов и карет скорой помощи, закупку медицинского оборудования и ремонт автодорог.