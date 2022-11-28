Минусинск, Красноярский край, 28 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Режим «чёрного неба» объявлен в городе Минусинске на юге Красноярского края. Об этом 28 ноября сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог

Уточняется, что такой режим будет действовать как минимум трое суток.

«С 19:00 28 ноября до 19:00 1 декабря на территории Минусинска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», ― пояснили в управлении Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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Отмечается, что на этот период специалисты ведомства усилят мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки города.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности были объявлены сразу в трёх городах Красноярского края — в Красноярске, Минусинске и Назарове.