Тирасполь готов возобновить переговоры с Кишинёвом для урегулирования отношений — Красносельский

Москва, , 14:49 — REGNUM Тирасполь не собирается «закрывать двери» и готов возобновить диалог с Кишинёвом об урегулировании отношений. Об этом заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью, которое опубликовали 28 ноября в Парламентской газете.

Вадим Красносельский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Готовы двигаться вперёд в переговорах на любом уровне. Но встречного движения сегодня нет», — сказал Красносельский.

Он сообщил, что за последнее время направил в адрес президента Молдавии Майи Санду восемь писем, но ответа так и не было. В сложившейся ситуации глава ПМР надеется, что значимую роль в этом вопросе на себя возьмут международные участники в урегулировании конфликта.

Напомним, отношения Кишинёва и Тирасполя стали осложнятся после того, как президентом Молдавии стала Санду в декабре 2020 года.

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