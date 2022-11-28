Глава Приднестровья призвал Молдавию возобновить диалог
Тирасполь готов возобновить переговоры с Кишинёвом для урегулирования отношений — Красносельский
Москва, 28 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Тирасполь не собирается «закрывать двери» и готов возобновить диалог с Кишинёвом об урегулировании отношений. Об этом заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью, которое опубликовали 28 ноября в Парламентской газете.
«Готовы двигаться вперёд в переговорах на любом уровне. Но встречного движения сегодня нет», — сказал Красносельский.
Он сообщил, что за последнее время направил в адрес президента Молдавии Майи Санду восемь писем, но ответа так и не было. В сложившейся ситуации глава ПМР надеется, что значимую роль в этом вопросе на себя возьмут международные участники в урегулировании конфликта.
Напомним, отношения Кишинёва и Тирасполя стали осложнятся после того, как президентом Молдавии стала Санду в декабре 2020 года.