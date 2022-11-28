Минобороны РФ сообщило о перехвате двух ракет HARM боевиков ВСУ в Херсонской области

Москва, , 14:44 — REGNUM Две противорадиолокационные ракеты HARM киевских нацистов перехватили в районе города Новая Каховка Херсонской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 28 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Залп ПВО Mil.ru

Как указал официальный представитель Минобороны, российскими средствами ПВО за сутки было уничтожено семь беспилотников бандеровских формирований в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской области.

«Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России (ВКС) в Днепропетровской области было уничтожено свыше 100 боевиков киевского террористического режима.