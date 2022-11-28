Средства ПВО перехватили две ракеты HARM ВСУ в Херсонской области
Минобороны РФ сообщило о перехвате двух ракет HARM боевиков ВСУ в Херсонской области
Москва,
28 ноября 2022, 14:44 — REGNUM Две противорадиолокационные ракеты HARM киевских нацистов перехватили в районе города Новая Каховка Херсонской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 28 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как указал официальный представитель Минобороны, российскими средствами ПВО за сутки было уничтожено семь беспилотников бандеровских формирований в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской области.
«Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России (ВКС) в Днепропетровской области было уничтожено свыше 100 боевиков киевского террористического режима.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.