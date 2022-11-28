Красногорск, 28 ноября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Строительство детской больницы в подмосковном Красногорске будет завершено раньше предусмотренного проектом срока. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Пресс-служба правительства Московской области photo 2022-11-28 12-22-05

Строительство нового медицинского учреждения началось летом прошлого года . На торжественной церемонии закладки первого камня в основание детской областной больницы присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и знаменитый хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

На данный момент строительная готовность объекта составляет тридцать пять процентов. Андрей Воробьев посетил строительную площадку и проверил ход работ. Губернатору показали шоурум — в новой больнице предусмотрено современное техническое оснащение, хорошо организовано пространство и дизайн интерьера, а также предусмотрена простая и понятная навигация.

По словам Андрея Воробьева, открытие современного детского госпиталя является очень важным. Проект поддержал президент РФ Владимир Путин и сейчас работа над ним осуществляется в активном режиме. Объект планируют сдать в 2024 году, на год раньше срока. Для этого применяются самые современные технологии и материалы.

Воробьев подчеркнул, что новая детская областная больница сможет принимать ежегодно пятнадцать тысяч детей, сюда будут привлечены четыреста лучших врачей — набор специалистов уже осуществляется по двадцати восьми профилям. Для комфортной работы медиков будут созданы все необходимые условия.

Московская областная детская больница рассчитана на 420 мест. В ней будут консультативно-диагностический центр на триста посещений в смену, семнадцать стационарных отделений, тринадцать операционных. Для экстренных случаев оборудуют вертолетную площадку и парковку на 250 автомобилей. Больница станет головным центром детского здравоохранения в Московской области. Реализация данного проекта позволит повысить доступность качества медицинской помощи детям и оптимизировать маршрутизацию пациентов.

По словам вице-президента АО «МСУ-1» Ильи Демидова, на данный момент проводятся монолитные работы, прокладываются инженерные коммуникации. Строительством занимаются четыреста человек, в реализации проекта задействовано двадцать пять единиц техники.