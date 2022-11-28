В Крыму объявили штормовое предупреждение

Симферополь, , 14:42 — REGNUM В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей, сообщает главное управление МЧС по Республике Крым.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие один-два часа и в первой половине дня 28 ноября в южных районах Крыма и в горах ожидаются очень сильные дожди», — предупреждает МЧС.

Ведомство призвало жителей избегать прибрежную зону, не приближаться к пирсам.

В главном управлении МЧС по республике также предупредили о сильном ветре в ближайшие три дня. 29–30 ноября, 1 декабря в Крыму ожидается усиление порывов ветра до 17-22 м/с.