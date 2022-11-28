Донецк, 28 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Российские артиллерия, авиация и ракетные войска в ходе специальной военной операции за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ. Об этом 28 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение восьми пунктам управления противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка Харьковской области, Победа, Водяное, Пречистовка Донецкой Народной Республики, Дудчаны, Казацкое и Токаревка Херсонской области, а также 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах», — сказал Конашенков.

Ранее Минобороны РФ также сообщало, что ВКС России уничтожили свыше 100 боевиков ВСУ в Днепропетровской области.