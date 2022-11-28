Москва, 28 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Россия высоко оценивает визит президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву, который стал первым зарубежным визитом главы республики после его переизбрания на занимаемый им пост. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим казахским коллегой.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Сегодняшний визит имеет особое значение: это первый визит после переизбрания Касым-Жомарта Кемелевича президентом Казахстана, в этом смысле он имеет знаковое значение, подчеркивает особый характер наших отношений», — сказал он, добавив, что Россия высоко это ценит.

Также глава Российского государства отметил, что проводит встречи с президентом Казахстана регулярно, и они недавно виделись на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване.

«Мы всегда используем любую нашу встречу для того, чтобы обсудить текущие дела. И прежде всего, конечно, речь идет об экономике, потому что это основа всех других наших успехов по всем направлениям», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент экономические связи с Казахстаном установили 76 из 89 субъектов Российской Федерации.