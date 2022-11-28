Росгвардия сорвала попытку переправы военных Киева на левый берег Днепра
Росгвардия сорвала попытку переправы военных Киева на левый берег Днепра
Москва,
28 ноября 2022, 14:58 — REGNUM Артиллерия Росгвардии сорвала новую попытку военных киевского режима переправиться на левых берег Днепра и Каховского водохранилища. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе Росгвардии.
Десант Росгвардии
Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области
«За неделю артиллерийские подразделения Росгвардии выполнили около тысячи огневых и тактических задач. Росгвардейцы нанесли огневое поражение по 10 пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, уничтожили склады с боеприпасами и стоянки для лодок, которые противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра и Каховского водохранилища», — говорится в сообщении пресс-службы.
Всего огнем артиллерии было подавлено более 120 целей, а также пресечена деятельность двух операторов БПЛА, отметили в Росгвардии.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.