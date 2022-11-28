Москва, 28 ноября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Артиллерия Росгвардии сорвала новую попытку военных киевского режима переправиться на левых берег Днепра и Каховского водохранилища. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе Росгвардии.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Десант Росгвардии

«За неделю артиллерийские подразделения Росгвардии выполнили около тысячи огневых и тактических задач. Росгвардейцы нанесли огневое поражение по 10 пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, уничтожили склады с боеприпасами и стоянки для лодок, которые противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра и Каховского водохранилища», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего огнем артиллерии было подавлено более 120 целей, а также пресечена деятельность двух операторов БПЛА, отметили в Росгвардии.