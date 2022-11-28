Москва, 28 ноября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Польша ясно продемонстрировала как свою неспособность к европейским компромиссам, так и глубокое неуважение к старшим партнерам по Европейскому союзу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал рассуждения экспертов Financial Times о том, что призывы Польши к еще большему снижению потолка цен на российскую нефть подрывают единство ЕС.

Добыча нефти

«Приближается критический для Европейского союза срок — последний пакет санкций ЕС в отношении российской нефти, который вступит в силу 5 декабря, а сбои в работе европейского рынка, вероятно, будут еще сильнее, если согласованный ценовой потолок не будет установлен Брюсселем, — сказал Ильинский. — Единство и солидарность Евросоюза в отношении ограничения цены российской нефти рушится на глазах. По словам европейских дипломатов, Польша и страны Прибалтики резко выступили против согласованного ранее, на прошлой неделе, Еврокомиссией потолка цен в 65 долларов за баррель нефти».

При этом он отметил, что, несмотря на решения стран «Большой семерки» ввести потолок цен, цены на мировом рынке нефти продолжают расти, а европейские рынки нервничают.

«Однако, невзирая на все негативные последствия для европейской экономики, представители Польши в категорической форме потребовали снижения потолка цен до уровня в 30 долларов за баррель, при этом они заявили, что хотят, чтобы потолок цен был даже ближе к 20 долларам за баррель, чтобы нанести еще больший ущерб экономике России, — сказал Ильинский. — С другой стороны, европейские страны с развитым судоходством, зарабатывающие на транспортировке российской нефти и газа, и в первую очередь Греция и Мальта, требуют, чтобы цена российской нефти не опускалась ниже 70 долларов за баррель. Эту позицию поддерживает Венгрия, правительство Виктора Орбана настойчиво требует, чтобы Венгрия была освобождена от обязанности соблюдать лимит цен как на российскую нефть, так и на газ».

Таким образом, как пояснил профессор, из-за неконструктивного поведения Польши, которая ясно демонстрирует как свою неспособность к европейским компромиссам, так и глубокое неуважение к старшим партнерам по Европейскому союзу, Брюссель в очередной раз теряет лицо и показывает неспособность определить величину потолка цен на российскую нефть, который должен быть введен уже на следующей неделе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, призывы Польши к еще большему снижению потолка цен назвали утопическими.