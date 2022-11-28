ВС России отразили две контратаки ВСУ на южнодонецком направлении
В Минобороны РФ сообщили об отражении двух контратак ВСУ на южнодонецком направлении
Москва,
28 ноября 2022, 14:35 — REGNUM Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) России отразили две контратаки боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом 28 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Генерал-майор Игорь Конашенков
Генерал-майор Игорь Конашенков
«На южнодонецком направлении, в районе населённых пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ», — сказал Конашенков.
Отмечается, что за последние сутки на данном направлении уничтожили более 50 военнослужащих ВСУ, две бронированные машины и одна боевая машина пехоты.
Стоит отметить, что за последние сутки также были отражены атаки на купянском, краснолиманском, а также контратаку на артёмовском направлениях.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.