В Минобороны РФ сообщили об отражении двух контратак ВСУ на южнодонецком направлении

Москва, , 14:35 — REGNUM Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) России отразили две контратаки боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом 28 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«На южнодонецком направлении, в районе населённых пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ», — сказал Конашенков.

Отмечается, что за последние сутки на данном направлении уничтожили более 50 военнослужащих ВСУ, две бронированные машины и одна боевая машина пехоты.

Стоит отметить, что за последние сутки также были отражены атаки на купянском, краснолиманском, а также контратаку на артёмовском направлениях.

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