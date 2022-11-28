Москва, 28 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) России отразили две контратаки боевиков ВСУ на южно-донецком направлении. Об этом 28 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Игорь Конашенков

«На южно-донецком направлении, в районе населённых пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики, ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ», — сказал Конашенков.

Отмечается, что за последние сутки на данном направлении уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, две бронированные машины и одна боевая машина пехоты.

Стоит отметить, что за последние сутки также были отражены атаки на купянском, краснолиманском, а также контратака на артёмовском направлениях.