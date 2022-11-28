История вопроса

Гидроэнергетика это преобразование энергии водных потоков в электроэнергию. Обычно гидроэлектростанции строятся на реках, но в последнее время предлагается также использовать энергию приливов или морских волн.

Гидроэнергетика – самый дешёвый и экологичный способ получения электроэнергии. При этом источник энергии (течение) является возобновляемым. Недостатком данного способа генерации является образование крупных водохранилищ в том месте, где река перегораживается плотиной гидроэлектростанции. При этом теряется много земель сельскохозяйственного назначения и приходится расселять населённые пункты.

С давних времён известны водяные мельницы, в которых течение воды передавалось непосредственно на рабочий механизм. Использовать течение рек для получения электроэнергии начали в конце XIX века. Первая гидроэлектростанция была построена в США.

Сейчас гидроэнергетика производит до 20% всей потребляемой в мире электроэнергии и 88% всей электроэнергии из возобновляемых источников. Процент электроэнергии, получаемой от гидроэлектростанций, в разных странах мира зависит от наличия подходящих водных ресурсов. Лидером в потреблении гидроэнергии является Китай.

В России первая гидроэлектростанция была построена на Алтае в 1892 году. Мощное развитие гидроэнергетики началось с принятием в 1920 году Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). В настоящее время в стране действуют 102 гидроэлектростанции мощностью свыше 100 МВт, общей мощностью более 48 ГВт.

