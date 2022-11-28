Кишинёв, 28 ноября 2022, 14:31 — REGNUM О стабилизации ситуации на реке Днестр после сброса воды гидроэлектростанциями на территории бывш. УССР, сообщила пресс-служба главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского.

Глава ПМР Вадим Красносельский
Глава ПМР Вадим Красносельский
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«Ситуация стабильная. Сброс воды прошёл пиковый рубеж. Повышение уровня воды не ожидается», — информирует пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень воды в Днестре начал расти из-за увеличения объемов сброса в Днестровском водохранилище на территории б. УССР, что грозит затоплением ряду населённых пунктов в Молдавии.

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