В Приднестровье сообщили о стабилизации ситуации на реке Днестр
Ситуация на Днестре стабилизировалась после сброса воды ГЭС на территории бывш. УССР
Кишинёв,
28 ноября 2022, 14:31 — REGNUM О стабилизации ситуации на реке Днестр после сброса воды гидроэлектростанциями на территории бывш. УССР, сообщила пресс-служба главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадима Красносельского.
Глава ПМР Вадим Красносельский
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«Ситуация стабильная. Сброс воды прошёл пиковый рубеж. Повышение уровня воды не ожидается», — информирует пресс-служба.
Как сообщало ИА REGNUM, уровень воды в Днестре начал расти из-за увеличения объемов сброса в Днестровском водохранилище на территории б. УССР, что грозит затоплением ряду населённых пунктов в Молдавии.
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История вопроса
Гидроэнергетика это преобразование энергии водных потоков в электроэнергию. Обычно гидроэлектростанции строятся на реках, но в последнее время предлагается также использовать энергию приливов или морских волн.
Гидроэнергетика – самый дешёвый и экологичный способ получения электроэнергии. При этом источник энергии (течение) является возобновляемым. Недостатком данного способа генерации является образование крупных водохранилищ в том месте, где река перегораживается плотиной гидроэлектростанции. При этом теряется много земель сельскохозяйственного назначения и приходится расселять населённые пункты.
С давних времён известны водяные мельницы, в которых течение воды передавалось непосредственно на рабочий механизм. Использовать течение рек для получения электроэнергии начали в конце XIX века. Первая гидроэлектростанция была построена в США.
Сейчас гидроэнергетика производит до 20% всей потребляемой в мире электроэнергии и 88% всей электроэнергии из возобновляемых источников. Процент электроэнергии, получаемой от гидроэлектростанций, в разных странах мира зависит от наличия подходящих водных ресурсов. Лидером в потреблении гидроэнергии является Китай.
В России первая гидроэлектростанция была построена на Алтае в 1892 году. Мощное развитие гидроэнергетики началось с принятием в 1920 году Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). В настоящее время в стране действуют 102 гидроэлектростанции мощностью свыше 100 МВт, общей мощностью более 48 ГВт.