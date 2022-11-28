МО РФ отчиталось о поражении двух тактических групп ВСУ в ЛНР
Министерство обороны РФ сообщило о поражении двух ротных тактических групп ВСУ
Луганск,
28 ноября 2022, 14:30 — REGNUM Вооруженные силы РФ поразили две ротные тактические группы ВСУ, выдвигавшиеся для наступления в Луганскую Народную Республику. Об этом 28 ноября сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Z (знаки ВС РФ на Украине)
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
По информации источника, ВС РФ удалось уничтожить более 30 боевиков.
Ранее совместный центр контроля и координации сообщал об обстреле Донецка, Горловки и Каштанового со стороны ВСУ.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.