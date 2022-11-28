ВКС России уничтожили свыше 100 боевиков ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны РФ: ударом ВКС в Днепропетровской области уничтожено более 100 боевиков ВСУ
Москва,
28 ноября 2022, 14:30 — REGNUM В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России (ВКС) в Днепропетровской области уничтожено свыше 100 боевиков киевского террористического режима. Об этом 28 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВКС России
Иван Шилов © ИА REGNUM
«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции «Моисеевка» Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей», — сказал он.
Кроме того, Конашенков уточнил, что в результате этого было также была уничтожена живая сила врага — более 100 киевских нацистов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в ходе неудачных попыток атаковать на артёмовском направлении киевские нацисты потеряли убитыми до 80 человек.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.