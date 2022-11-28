Москва, 28 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил (ВКС) России в Днепропетровской области уничтожено свыше 100 боевиков киевского террористического режима. Об этом 28 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции «Моисеевка» Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что в результате этого также была уничтожена живая сила врага — более 100 киевских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в ходе неудачных попыток атаковать на артёмовском направлении киевские нацисты потеряли убитыми до 80 человек.