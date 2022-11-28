Минобороны России: два склада боеприпасов киевских боевиков уничтожены в ДНР

Москва, , 14:30 — REGNUM В ходе специальной военной операции российские военные уничтожили два склада боеприпасов киевских боевиков. Об этом 28 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В районах населённых пунктов Терны и Курдюмовка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Читайте также: Армия России уничтожила склад боеприпасов для HIMARS под Днепропетровском

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 27 ноября, Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS под Днепропетровском. На нём хранилось более ста реактивных снарядов. Кроме того, ещё один склад боеприпасов для HIMARS киевских боевиков российские военные ликвидировали в Запорожской области.

Ранее по теме: В Минобороны сообщили о поражении шести пунктов управления ВСУ