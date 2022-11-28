ВС России уничтожили в ДНР два склада боеприпасов ВСУ
Минобороны России: два склада боеприпасов киевских боевиков уничтожены в ДНР
Москва,
28 ноября 2022, 14:30 — REGNUM В ходе специальной военной операции российские военные уничтожили два склада боеприпасов киевских боевиков. Об этом 28 ноября сообщили в Министерстве обороны России.
ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
«В районах населённых пунктов Терны и Курдюмовка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.
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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 27 ноября, Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS под Днепропетровском. На нём хранилось более ста реактивных снарядов. Кроме того, ещё один склад боеприпасов для HIMARS киевских боевиков российские военные ликвидировали в Запорожской области.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.