Экономист Перепелица назвал утопией идею Польши еще сильнее снизить потолок цен на нефть из России

Москва, , 17:10 — REGNUM Маловероятно, что страны — члены ЕС прислушаются к Польше касательно снижения потолка цен на российскую нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал публикацию в Financial Times о том, что предложение Варшавы снизить потолок цен на российскую нефть способно нарушить единство ЕС.

Добыча нефти M1kha

«Маловероятно, что страны — члены ЕС прислушаются к Польше касательно снижения потолка цен на российскую нефть, — сказал Перепелица. — Так как Польша предлагает усилить и без того утопическую идею, которая в принципе не будет работать в условиях мировой нехватки нефти и отказа ОПЕК+ увеличивать добычу. Страны ЕС в принципе могут договориться о потолке цен на нефть, но, вероятнее всего, Венгрия не поддержит такую договоренность. Но даже если такие договоренности будут достигнуты, все равно будут найдены механизмы обхода этих ограничений в условиях дефицита нефти. Например, путем подмешивания к российской нефти какой-либо еще или перевалке нефти в нейтральных водах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идею потолка цен на российскую нефть назвали непродуманной и глупой.

Читайте ранее в этом сюжете: Потолок цен на российскую нефть оказался непродуманной и глупой затеей