Три села остались без газа в Дагестане из-за камнепада

Махачкала, , 14:27 — REGNUM В Дагестане остались без газа жители трех населенных пунктов в Ботлихском районе. Произошедший камнепад повредил газопровод высокого давления, из-за чего пришлось перекрыть поврежденную газовую магистраль, сообщили в региональном управлении МЧС.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошел утром 28 ноября. Всего без газа остаются около 2 тыс. жителей сел Нижнее Инхело, Хелетури и Алак и три социально-значимых объекта.

«В 09:45 28 ноября от диспетчера «Газпром газораспределение Дагестан» получили сообщение о том, что в Ботлихском районе в сторону Аргвали Качали произошел камнепад на надземный газопровод высокого давления. Утечка газа локализована путем перекрытия задвижки», — говорится в сообщении МЧС.

Отмечено, что восстановительные работы ведутся, их окончание планируется на 17:00 28 ноября. Жители населенных пунктов, оставшиеся без газа, отапливают свои дома дровами и электрическими обогревателями.

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