В Совфеде проанализируют, каким регионам нужна поддержка при исполнении бюджета-2023

Москва, , 14:26 — REGNUM Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате парламента одобрить федеральный бюджет на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

Госдума приняла дефицитный федеральный бюджет на 2023–2025 годы 24 ноября. Ожидается, что Совфед рассмотрит главный финансовый документ страны на предстоящую трехлетку на заседании 30 ноября.

По словам главы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, при работе над законом были увеличены расходы на образование, сельское хозяйство, обустройство военных городков.

«В постановлении нашем была запись эта и сейчас, наверное, останется, что мы должны мониторить, потому что не у всех регионов будет складываться одинаково ситуация и, наверное, придется возвращаться к каким-то из них с целью оказания отдельной помощи и поддержки», — сказал сенатор.

Замминистра финансов РФ Ирина Окладникова пояснила, что при доработке федерального бюджета учитывались приоритеты, которые были обозначены в рекомендациях сенаторов.

«Мы смогли дополнить проект новыми видами поддержки, учесть ряд важных поправок, которые были отражены в документах и направлены они в первую очередь на поддержку территорий, на повышение обороноспособности страны, научно-технологическое развитие и поддержку субъектов и социальный блок», — сказала она.

Окладникова добавила, что были включены дополнительные средства на строительство объектов социальной инфраструктуры, региональные дорожные сети, транспортные расходы, поддержку социальных проектов, приоритеты в сфере здравоохранения, образования, спорта и культуры.

Заместитель председателя Счётной палаты РФ Галина Изотова отметила, что несмотря на беспрецедентные вызовы и санкционное давление федеральный бюджет на 2023–2025 годы сохраняет свою социальную направленность.

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