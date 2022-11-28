Москва, 28 ноября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Европейские страны скоро окажутся перед выбором: спасать свою экономику или тратить деньги на помощь б. УССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал публикацию Guardian с прогнозом о том, что Западу придется отказаться от помощи киевскому режиму ради сохранения собственной экономики.

Pictures of Money Деньги

«В наступающем 2023 году странам ЕС необходимо справиться с рядом серьезных экономических проблем. Во-первых, растущая инфляция и дороговизна ведут к замедлению роста личных доходов населения и бюджетных доходов, что создает риски для потребительского спроса и инвестиций, — сказал Сафонов. — Во-вторых, резкий рост затрат на энергоносители привел к падению конкурентных преимуществ европейских товаров, что грозит деградацией европейских промышленных предприятий. Санкции сузили рынки сбыта европейских государств. Заместить их невозможно. Усложнились коммуникации, что также требует дополнительных инвестиций».

Таким образом, как полагает Сафонов, европейские страны окажутся перед выбором: спасать свою экономику или тратить деньги на помощь б. УССР.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, европейская экономика вошла в рецессию, которая может не ограничиться привычными шестью-восемью месяцами.