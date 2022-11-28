Москва, 28 ноября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В ходе неудачных попыток атаковать на артёмовском направлении киевские нацисты потеряли убитыми до 80 человек. Об этом 28 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На артёмовском направлении противник силами четырех ротных тактических групп ВСУ пытался контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск. Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что в результате этого было уничтожено до 80 киевских боевиков, а также один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что серию террористических актов, готовившихся в Запорожской области, предотвратили сотрудники ФСБ РФ. Задержаны трое граждан бывшей УССР.