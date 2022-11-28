Москва, 28 ноября 2022, 14:24 — REGNUM Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию — это его первый зарубежный визит после переизбрания, что само по себе символично. Об этом заявили на встрече 28 ноября как сам Токаев, так и президент РФ Владимир Путин.
Отметив, что в Москве очень ценят, что Токаев отправился в первый свой визит именно в РФ, Путин подчеркнул, что эта встреча имеет «особое значение».
Со своей стороны глава Казахстана выразил признательность Путину за его персональное поздравления с переизбранием, добавив:
Читайте ранее в этом сюжете: Путин пожелал Токаеву успехов в преобразовании Казахстана